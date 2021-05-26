خالد الصاوى يحتفل بعرض فيلمه الجديد «للإيجار» بأحد المولات (صور)

شارك الفنان خالد الصاوي، وعدد من أبطال فيلم "للإيجار"، العرض الخاص للعمل في مول العرب، بتواجد عدد كبير من الفنانين وعدد كبير من نجوم العمل، حيث تواجد عصام السقا، وياسر التوبجي، وهايدي رفعت، وعدد كبير من صناع السينما.

وأكد محمد الحمادي، منتج العمل لـ«الدستور»، أن الفيلم سيتم انطلاق عرضه رسميًا غدًا الأربعاء، علي أن يتم طرحه بدول الخليج الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه سعيد بتجربة العمل، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور بعد عرضه.

الفيلم تدور أحداثه في إطارتشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثًا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

فيلم "للإيجار"، تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي كلًا من شيرى عادل، محمد سلام، وياسر الطوبجي، وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف .

وطرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر الدعائي للفيلم، والذي تصدره كلا من خالد الصاوي، ومحمد سلام، وشيري عادل، في إطار تشويقي، حيث اقتصر على صورتهم وبجانبهم كلمه للايجار.

جدير بالذكر، أن فيلم للإيجار هو ثالث أعمال شركة «بيرد آي» السينمائية، بعد أن قامت من قبل بإنتاج فيلمي «لا تراجع ولا استسلام» للنجم أحمد مكي، و فيلم «سيما علي بابا» لمكي أيضًا عام 2011، ويعد هذا العمل شراكة بين المنتج والمخرج الكويتي محمد الحمادي، بجانب المنتج محمد دياسطي.

وعرض الفيلم لأول مرة فى المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته السابقة، بحضورجمهور مدينة الأقصر، وعدد من النقاد، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وحضرمن صناع الفيلم بطله النجم الشاب محمد سلام، ومخرجه ومؤلفه إسلام بلال، وعدد من ضيوف العمل.

أبطال فيلم للإيجار

أبطال فيلم للإيجار

أبطال فيلم للإيجار