الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الثانوية العامة

وزير التعليم لأولياء الأمور: «اطمنوا.. امتحانات الثانوية في لجان مجهزة»

وزير التعليم
وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة ستعقد في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية، فقط، ولن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية.

أضاف الوزير، عبر صفحته الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك):«يجب أن يطمئن أولياء الأمور بأنه لا علاقة بأى مشكلة تعترض أبنائهم في مدارس خاصة أو من المنزل أو مدارس غير مجهزة بالامتحان النهائي ولا يجب إسقاط هذه التجربة على الامتحانات النهائية».

وشدد الوزير: «نحن اختبرنا الشبكات بالامتحان التجريبي الأول، ثم سمحنا باستخدام السحابة في الامتحان الثاني كى يستفيد الطلاب في المدارس غير المجهزة بالأسئلة ولو إننا لن نمتحنهم في هذه المدارس في الامتحان النهائي».

واختتم الوزير حديثه: “في النهاية لن نسمح باستخدام الشبكات لأسباب تأمينية وفنية وسيكون الامتحان في مدارس تم اختبارها بعناية شديدة وبالتالي دعونا نهتم بمحتوى الامتحان فقط، ولا ننشغل بالتقنيات".

إلكتروني وزير التعليم وزير التربية والتعليم التواصل الاجتماعي طلاب الثانوية العامة أولياء الأمور الثانوية العامة

الأكثر قراءة

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

خاص.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

الرئيس السيسى يطمئن على الفنان شريف الدسوقى.. ويوجه بتوفير الرعاية الكاملة

وزير التعليم يكشف مصير الثانوية العامة وموعد جدولها ٢٠٢١

تفاصيل انقلاب مقطورة جرار أمام قطار في فاقوس بالشرقية

استقبله السيسي.. مَن هو وزير خارجية قطر الذي دعا الرئيس لزيارة الدوحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عدوان الاحتلال متواصل: شهيد و16 معتقلًا واستيلاء على آلاف الدونمات اليوم

الاحتلال الإسرائيلى يطلق قنابل سامة اتجاه اللبنانيين فى الجنوب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من القدس