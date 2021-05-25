وزير التعليم لأولياء الأمور: «اطمنوا.. امتحانات الثانوية في لجان مجهزة»

الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة ستعقد في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية، فقط، ولن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية.

أضاف الوزير، عبر صفحته الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك):«يجب أن يطمئن أولياء الأمور بأنه لا علاقة بأى مشكلة تعترض أبنائهم في مدارس خاصة أو من المنزل أو مدارس غير مجهزة بالامتحان النهائي ولا يجب إسقاط هذه التجربة على الامتحانات النهائية».

وشدد الوزير: «نحن اختبرنا الشبكات بالامتحان التجريبي الأول، ثم سمحنا باستخدام السحابة في الامتحان الثاني كى يستفيد الطلاب في المدارس غير المجهزة بالأسئلة ولو إننا لن نمتحنهم في هذه المدارس في الامتحان النهائي».

واختتم الوزير حديثه: “في النهاية لن نسمح باستخدام الشبكات لأسباب تأمينية وفنية وسيكون الامتحان في مدارس تم اختبارها بعناية شديدة وبالتالي دعونا نهتم بمحتوى الامتحان فقط، ولا ننشغل بالتقنيات".