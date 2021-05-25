الرئيس السيسى يطمئن على الفنان شريف الدسوقى.. ويوجه بتوفير الرعاية الكاملة

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتمامه بحالة الفنان شريف الدسوقى، الذى تعرض مؤخرا لأزمة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

ووجه الرئيس بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالته؛ حيث خضع لعملية جراحية وبتر لساقه بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التكفل برعاية وعلاج الفنان شريف دسوقى في أزمته الصحية، وهو القرار الذى لاقى ترحيبًا كبيرًا من نقابة المهن التمثيلية التي أصدر رئيسها الفنان أشرف ذكى بياناً توجه خلالها بالشكر للشركة.



وقال بيان النقابة: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف دسوقى في أزمته الصحية".