وكيل «صحة الغربية» يشيد بالأطقم الطبية بمستشفى سمنود العام

تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى سمنود العام في زيارة مفاجئة، لمتابعة انتظام الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وانضباط العاملين داخل المستشفى، طبقًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومحاسبة المقصرين، رافقه الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي.

جاء ذلك خلال جولتة على أقسام المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، ومتابعة تواجد الأطباء داخل أقسام الاستقبال والعناية المركزة وعناية الأطفال والأقسام الداخلية والتحقق من سير العمل دون عوائق.

وأشاد "حميدة" بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية بمستشفي سمنود ، وتسخير كافة الإمكانيات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كما تقدم بشكر لجميع العاملين على مجهودهم وشدد على توفير كل سبل الراحة لجميع مرضى فيروس كورونا.



جاء ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توفير الرعاية الصحية للشعب المصرى كافة ولكبار السن بشكل خاص، وجهود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا حتى بعد أخذ اللقاح، للمحافظة على الصحة العامة لجميع المواطنين، لافتاً إلى تخصيص 7 مراكز تطعيم بالمحافظة، وهي مركز كبد المحلة، ومركز طبي سعيد، ومكتب صحة بسيون، ومستشفى قطور المركزي، وإدارة سمنود، ومكتب صحة كفر الزيات، ومستشفى رمد زفتى.

وقالت الدكتورة أماني الحبشي، مدير إدارة الأمراض المعدية، إنه منذ تخصيص المراكز لتلقي اللقاح وإعطاء الجرعة الأولى منه تم تطعيم العشرات من الحالات ، على أن تكون الجرعة الثانية بعد مرور 21 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى.

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، أن القوافل التى تنظمها المديريه تقوم بعلاج المرضى فى كافة التخصصات القافلة ، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والدفع بـ10 عيادات متنقلة باطنة وأطفال وعظام وجلدية وجراحة ونساء وتنظيم أسرة واسنان وتحاليل وأشعة ورمد وأنف وأذن وتثقيف صحي، كما تتوافر صيدلية تصرف العلاج اللازم لجميع المرضى بالمجان، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث وعلاج إلى المستشفيات التابعه لوزارة الصحة.