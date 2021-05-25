الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«شعبة الاتصالات»: 30% ارتفاعا في استخدام المدفوعات الإلكترونية

المدفوعات الإلكترونية
المدفوعات الإلكترونية

قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاع ملحوظ في نمو حجم التجارة الإلكترونية واستخدام المدفوعات من قبل التجار بقيمة ٣٠% مقارنة بفترة ما قبل كورونا.

وأضاف سعيد، في تصريحات لـ"الدستور" أن الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون وزارة الاتصالات والبنك المركزي لنشر المدفوعات بين التجار في التعامل مع المواطنين.

إقبال من التجار على المكينات الإلكترونية 

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن هناك إقبال من قبل التجار علي التحول الإلكتروني بنسب مقبولة وتم توزيع نسبة كبيرة من مكانات الدفع الإلكتروني على التجار.

وأشار إلى أن الشعبة عقدت عدة برتوكولات تعاون مع كافة الشركات الخاصة بالمدفوعات لتدريب التجار علي للتعامل بالمكينات إلكترونية.

ولفت إلي أن هناك تعاون ملحوظ من قبل وزارة الاتصالات في تنفيذ خطة البنك المركزي في ميكنة الإجراءات الحكومية والتعاملات خلال.

نمو في حجم مبيعات التجارة إلكترونية

ونمت مبيعات التجارة الإلكترونية خلال الربع الأول في الولايات المتحدة 39% إلى 199 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتراوح مبيعات هذا العام ما بين 850 مليار و930 مليار دولار، وأن تتجاوز تريليون دولار في 2022.

كانت المبيعات عبر التجارة الإلكترونية ارتفعت حول العالم خلال مارس، مما يبرز التحول نحو التسوق عبر الإنترنت خلال الوباء.

كان التقرير، قد بين ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية لـ4.2 تريليون دولار هذا العام، ويشكل المتسوقون في أمريكا ما يقرب من ربع ذلك الإنفاق، وذلك بعدما بلغت المبيعات 879 مليار دولار في الربع الأول، مرتفعة 38% على أساس سنوي.

ارتفاع مبيعات الأونلاين 

وزادت مبيعات الاون لاين بعد أزمة فيروس كورونا ضمن إجراءات الحكومة في تقليل التجمعات والتعامل عبر الانترنت.

الاتصالات التجارة برتكولات الكترونية الحكومية الشعبة مبيعات

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