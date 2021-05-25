«رجال الأعمال» تؤكد أهمية الترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس  

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أهمية الترويج للصناعة المحلية بشكل كامل وصحيح حتى يتم المنافسة في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الصناعة المصرية تحتاج إلى التسويق الجيد، مقترحًا انشاء شركات خاصة بالتسويق للمنتجات المصرية وخاصة منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما شدد المنزلاوي، على أهمية الترويج للفرص بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن المشروعات القومية التي قامت الحكومة بإنشائها خلال الفترات الماضية ستؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أنها ساعدت على تشغيل عدد كبير من الشركات المحلية وتوفير عدد من فرص العمل.

وأشار عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إلى أن الجمعية حريصة على عقد اللقاءات مع الدول الخارجية للعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر بالإضافة إلى رفع وزيادة الصادرات وحجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، وهذا ظهر منذ فترة وحتى في ظل جائحة كورونا.

وأوضح المنزلاوي، أن مصر أصبحت لها أهمية كبيرة جدًا في المنطقة العربية والإفريقية، مشيدًا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة باريس لتمويل الاقتصاديات الأفريقية، مؤكدًا أن هناك عدد كبير من الشركات الفرنسية العاملة في مصر ولديهم استثمارات عديدة.

وتوقع المنزلاوي، زيادة حجم الاستثمارات ونمو الشركات الفرنسية في مصر خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا والدول الافريقية، مؤكدًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين مستعدة بالتعاون مع الحكومة المصرية في المشاركة بزيادة حجم الاستثمارات المصرية في أي دولة إفريقية وفي جميع المجالات والقطاعات المختلفة.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن الهدف من مشاركة مصر في قمة باريس هو تعزيز دورها في القارة الإفريقية فضلاً عن زيادة النمو الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات و الاستثمارات المصرية في الدول الإفريقية.