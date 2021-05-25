الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«النواب» يناقش طلبات إحاطة وزيرة الصحة حول أزمة أطباء التكليف غدا

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، غداً، ١٩ طلب إحاطة تقدم بها نواب البرلمان حول الأزمة المشتعلة منذ فترة بسبب قرار وزيرة الصحة بتوزيع ٥٠ % من الأطباء على 5 تخصصات فقط وتوزيع الـ٥٠% الأخرى على باقى التخصصات.

يأتي هذا بعد محاولات عديدة من جانب النقابة لإيجاد حل مع الوزارة بالتفاهم على نقاط الإختلاف إلا أن المفاوضات لم ينتج عنها حل، ولم تستجب الوزارة لمطالب شباب الدفعة الذين تم فرض تخصصات بعينها عليهم فى محاولة لسد العجز فيها وهو ما سيؤدى لعجز في باقي التخصصات على المدى القريب.

وسعت النقابة فى كل الاتجاهات لحل هذه الأزمة سواءً بمخاطبات رسمية أو لقاءات ومفاوضات مطولة مع مسئولى الوزارة، كما ناشدت المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ولجنة الصحة ونواب البرلمان.

نقابة الأطباء ازمة التكليف أطباء التكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

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