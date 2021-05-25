عمرو عثمان: قانون إنهاء خدمة متعاطي المخدرات هدفه حماية المواطنين

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهدف من إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حماية المواطنين والقضاء على مشكلة الحوادث الناتجة عن العنصر البشري.

وأضاف «عثمان» فى تصريحات لـ«الدستور» أن القانون سيتم تطبيقه على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحا أن حملات الكشف ستتم بطريقة مفاجئة، ومن يثبت تعطيه سيتم فصله وسيتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية، فى حين من يطلب العلاج طواعيه سيتم علاجه بالمجان، مشيرا إلى أن هناك 6 أشهر لمن يريد العلاج، وطلب ذلك قبل البدء في تطبيق القانون.

وأشار إلى أن القانون له أهمية كبرى لأن تعاطى المخدرات يؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد بالمكان والزمان، ومن الصعب أن يعمل شخص يتعاطى للمواد المخدرة في المرافق الحيوية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية تزايد عدد المتقدمين للعلاج من الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة وهو ما يعد مؤشر جيد ويؤكد أن أي شخص يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وسيتم توفير كافة الخدمات العلاجية له.