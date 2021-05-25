الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس «كهرباء القناة» يتابع تطبيق التحول الرقمي بمستشفى القاهرة

المهندس محمد السيد
المهندس محمد السيد رئيس كهرباء القناة

استقبل اليوم الدكتور محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بمقر مستشفى كهرباء القاهرة، وذلك لمناقشة كافة الأمور الطبية الخاصة بالعاملين بكهرباء القناة.

يأتي هذا في إطار اهتمام  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب بضرورة الاهتمام بالعاملين واسرهم وتقديم خدمه طبيه متميزة وعلى أعلى مستوى.

وشهد اللقاء شرح الدكتور محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية لكافة الأمور ومنها التعاقدات التي تمت مع جميع المراكز المتخصصة الكبرى في جميع محافظات الجمهورية.

كما عرض رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية  تقديم خدمات طبية متميزة خلال  المرور علي جميع مكونات مستشفى كهرباء القاهرة والتي أصبحت بعد التطوير صرح طبي عظيم، ليس على مستوى مصر  في الشرق الأوسط.

وتضم المستشفى نظام فندقه على أعلى مستوى من الخدمات الطبية ومجموعة من أكبر أساتذة الطب في الجامعات المصرية وكذلك أحدث وحدات الإشاعات في مصر ومعامل التحاليل التي يديرها نخبة من اكبر الاستشاريين وكذلك التحول الرقمي الكبير.

ولقد مكنت تكنولوجيا التحول الرقمي في المجال الطبي العاملين بالكشف في اي مكان في الجمهورية وليس في نطاق الشركة التي يعمل بها وقد تم المرور علي الزملاء المرضى المتواجدين من كل شركات الكهرباء والذين ابدو سعادتهم لما يلاقوه من خدمه متميزة ومعاملة فوق المتميزة.

رئيس كهرباء القناة مستشفى القاهرة التحول الرقمي

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