الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شقة فى الهرم دون إصابات

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل جراج للسيارات أسفل عقار وامتد لشقة بمنطقة الهرم دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل جراج شقة بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء وتم إخماد النيران دون وقوع إصابات.

وبالفحص تبين أن الحريق شب داخل جراج سيارات أسفل العقار امتد لشقة بسبب ماس كهربائي، وتمت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات مع انتداب العمل الجنائي لكتابة تقرير حول أسباب الحريق.

الحماية المدنية سيارات الإطفاء حريق شقة إخماد حريق السيطرة علي حريق قوات الحماية المدنية

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