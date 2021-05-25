الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المتحف القومى للحضارة يستقبل سفراء بعض الدول الإفريقية وقريناتهم

سفراء أفريقيا خلال
سفراء أفريقيا خلال زياراتهم إلى المتحف

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، سفراء بعض الدول الإفريقية وقريناتهم، حيث اصطحبهم سيد أبوالفضل المشرف على قاعات العرض بالمتحف في جولة شملت زيارة قاعة العرض المركزية، وقاعة المومياوات وحديقة المتحف في إطار احتفال جمهورية مصر العربية مع أشقائها بالدول الإفريقية اليوم الموافق 25 مايو 2021 بيوم إفريقيا، ومن خلال التنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية.

وأعرب السفراء وقريناتهم عن سعادتهم بزيارة هذا الصرح العظيم، ومشاهدة ما يعرضه من كنوز أثرية فريدة والمومياوات الملكية التي تم نقلها في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

وفي نهاية الزيارة حرص السفراء على التقاط الصور التذكارية لهم وتدوين كلمات في كتاب الزيارات الخاص بالمتحف.

سياحة أفريقيا سفراء المتحف القومي للحضارة المصرية الفسطاط

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