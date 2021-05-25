السعودية: عودة التعليم حضوريا العام المقبل

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم الثلاثاء، الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل مشترطة أخذ لقــاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19-".

وقالت الوزارة في بيان لها: "بناءً على الترتيبات الأولية، وتحقيقاً للمصلحة العامة؛ فقد تقرر عودة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني حضورياً إلى مقرات العمل في المــدارس والكلــيات والجــامعات الحــكومية والأهلية ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ بدءاً مـن موعد حضورهم للعام الدراسي المقبل".

وشددت الوزارة على "أهمية أخذ لقــاح مضاد لفيروس كورونا المســـتجد المسبب لمرض "كوفيد19-" من الآن، وفق الترتيبات التي تحددها وزارة الصحة تحقيقاً لسلامة الجميع"، موضحة أنه "سيتم التحــقق من ذلك من خلال تطبيقي (توكلنا)و(تباعد).

وقال البيان"سيكون ذلك (أخذ لقــاح فيروس كورونا ) متطلباً للدخول إلى جميع مباني الجهات التابعة لوزارة التعليم من المدارس الحكــوميـــة والأهــلية، والجــامعات الحــكومية، والــجامعات والكــليات الأهــلية، ومنـــشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني".

ومن جانبه نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي ما يُتداول بشأن إلغاء الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

وأوضح: أن الأمر مجرد تأجيل، والهدف منه المسارعة لوصول أكبر عدد من أفراد المجتمع إلى الجرعة الأولى لرفع مستوى المناعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الأحد، بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ووكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي الدكتور رجاء الله السلمي.

وقال العبدالعالي: "نلاحظ ثباتاً في منحنى الإصابات المؤكدة ونستبشر خيراً بذلك، موضحاً أن 75% من الحالات المرصودة مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية، داعياً الجميع إلى الالتزام لتحقيق المناعة المجتمعية".

وعن سير اللقاحات في السعودية أوضح أن عدد جرعات لقاحات كورونا وصل إلى 12819360 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 590 مركزاً.

وأعلن تسجيل 1067 ‏حالة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 440914 حالة، من بينها 8975 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1344 حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 424690 حالة بإضافة 895 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 7249 حالة، بإضافة 12 حالة وفاة جديدة.

وأكد متحدث الصحة: أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة.