«الدستور» تكرم الفنان محمد ثروت عن دوره في «بين السما والأرض» 

كرّمت مؤسسة «الدستور»، برئاسة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ الإدارة والتحرير، الفنان محمد ثروت عن تميزه الفني وتحديدًا دوره في أحدث أعماله الدرامية «بين السما والأرض» الذي عرض مؤخرا في الماراثون الرمضاني.

وكشف «ثروت»، خلال حلوله ضيفًا على مؤسسة «الدستور»، كواليس المسلسل بشكل خاص واستعداداته الخاصة بشخصية جلال أبو الوفا، وتعاونه مع الفنان هاني سلامة، كما تحدث عن مسلسل «فارس بلا جواز» الذي يشارك في بطولته، وعن ردود الأفعال التي تلقاها مؤخرا على أدواره.

«بين السما والأرض» عمل درامي ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة الـ15 حلقة، وهو مأخوذ عن قصة فيلم بنفس العنوان للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وأعاد صياغته إسلام حافظ، والعمل من إخراج محمد جمال العدل، وشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم منهم هاني سلامة، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، ونجلاء بدر، وندى موسى، ونورهان، ومحمد لطفي، إخراج ماندو العدل، والمسلسل مأخوذ عن قصة الكاتب نجيب محفوظ التى تحمل نفس الاسم.

كما تحدث ثروت عن تحضيراته للجزء الثالث من مسلسل "اللعبة".. "اللعب مع الكبار"، الذي حقق نجاحا كبيرا بجزأيه الأول والثاني، الذي عرض مؤخرا على المنصات الإلكترونية.

وتطرق الحديث إلى مشاركة "ثروت" على الصعيد السينمائي بفيلمين دفعة واحدة وهما "أحمد نوتردام" و"ديدو" يعرضان حاليا ويتنافسان على ايرادات افلام عيد الفطر المبارك.

وتدور أحداث "أحمد نوتردام" حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تقع من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحداب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه، وهو تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

أما فيلم "ديدو" تدور إحداثه في إطار كوميدى حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة، وهو من تأليف كريم فهمي، اخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته الفنانين كريم فهمي وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وهدى المفتي.