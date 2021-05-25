«الزراعة» تطالب بتطوير قانون التعاون

طالب تقرير لوزارة الزراعة بتطوير قانون التعاون الحالى ليواجه المتغيرات التى حدثت فى المجتمع المصرى والعالمى، وتوحيد تعاونيات الائتمان الزراعى والإصلاح واستصلاح الأراضى حسب برنامج زمنى محدد.

وأكد التقرير تنمية الوعى والتعليم التعاونى، لخلق تعاونين حقيقيين مستنيرين بعيدا عن التشتت والأنانية والانتهازية مع التوسع فى تدريس وتحديث مقررات وتطبيقات التعاون الزراعى فى مراحل التعليم المختلفة خاصة المدارس الثانوية الزراعية وكليات الزراعة وغيرها وتيسير الثقافة الزراعية، والتعليم التعاونى عن طريق العلماء المتخصصين ورجال الدين والإرشاد والإعلام والثقافة والشباب والبعثات الداخلية والخارجية.

وأشار التقرير إلى تطوير الإدارة التعاونية فى الجمعيات الزراعية ومجالس الإدارة وإدارة الجمعيات وبذل مزيد من الجهود والتدعيم في مواجهة مشاكل التعاون وميكنة وتحديث العمل فى التعاونيات الزراعية إداريا وحسابيا وتكنولوجيا ورقميا والتدريب التعاونى الحديث العلمى والعملى لأعضاء الجمعيات الزراعية المنتخبين الجدد والعاملين فى الجمعيات الزراعية بمختلف مستوياتها.

وطالب أن تقوم وزارتا الزراعة والرى وغيرهما بدعم الجمعيات الزراعية فى الإرشاد الزراعى والرى والصرف بتخصيص مشرف زراعى بكل جمعية زراعية يختص بكل ما يخص الإرشاد الزراعى والرى والصرف والتعاون فى منطقة عمل الجمعية، لينشر وينقل نتائج البحوث التطبيقية العملية الحديثة ويشرف على تطبيقها بمجال الزراعة والرى والميكنة والتسويق التعاونى والتصنيع الزراعى إلى الجمعية والزراع فى نطاق عمل الجمعية وغير ذلك لتكون الجمعية الزراعية مركز إشعاع زراعى اقتصادى ديمقراطى ثقافى فى منطقةً عمل كل جمعية زراعية فى مصر.

وأكد تبسيط وميكنة إجراءات التمويل الزراعى التعاونى مع تناسب قيمة السلف حسب الاحتياجات الفعلية والهدف منها وتخفيض قيمة الفائدة عليها مع الفصل بين الجهة المقرضة وجهة المراجعة الداخلية، وتطوير الرقابة الخارجية على التعاونيات فى هيئة مستقله ولتكن هينة التعاون الزراعى، حيث أن وزارة الزراعة والبنك الزراعى هى أجهزة خدمية.

واقترح التقرير التوسع وتدعيم قيام الجمعيات الزراعية فى إقامة الصناعات البيئية والغذائية والمنزلية علىً الخامات المنتشرة بمنطقة عمل الجمعية بمعرفة المرأة الريفية بقيادة المهندسات الزراعيات المتخصصين، كما قمت بتنفيذه فى جمعيات المنتزه وخورشيد وبرج العرب وغيرها فى مديرية الزراعة بالإسكندرية وحازت تقدير كبار المسؤولين بالدولة خلال المعرض الزراعى بالإسكندرية عام ١٩٩٨، وكذا قيام الاتحاد التعاونى الزراعى بدور إيجابى عملى متطور، فى قيادة الحركة التعاونية الزراعية والتدريب والتعليم التعاونى والتوجيه والتفتيش والمراجعة الداخلية للتعاونيات الزراعية وإرسال البعثات الداخلية والخارجية وعقد المؤتمرات والندوات الخارجية والداخلية مع الاتحادات التعاونية الزاعية المماثلة فى الدول الخارجية لتبادل الخبرات والتجارب وغيرها.

وأشار إلى ضرورة انتخاب مجلس أعلى للتعاونيات الزراعية والإنتاجية والاستهلاكية وغيرها يقوم بالربط وبالتنسيق بين الاتحادات التعاونية المصرية كلها فى المجالات المختلفة المشتركة وحل المشاكل المشتركة التى تواجهها كما فى الدول المتقدمة تعاونيا.