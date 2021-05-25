الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المهن التمثيلية» تشكر «المتحدة للخدمات الإعلامية» لتكفلها بعلاج الفنان شريف الدسوقى

شريف الدسوقي
شريف الدسوقي

قدمت نقابة المهن التمثيلية، خالص الشكر والعرفان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف الدسوقي في أزمته الصحية.

فاكس المهن التمثيلية

وتعرض الفنان شريف الدسوقي لبتر جزء من ساقة اليسرى لإصابته بمرض السكرى، فقد تفاقمت حالته بعدما تسببت الغرغرينا في موت الأنسجة بالكامل وعدم جدوى العلاج، ودخوله أخطر المراحل وهى تسمم بالدم.

وكتب «الدسوقي» عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء».

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