الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«لمدة 5 ساعات».. فريقا التحقيق المصرى والروسى يتبادلان معلومات سقوط طائرة بسيناء عام 2015

سقوط الطائرة الروسية
سقوط الطائرة الروسية

استقبل الفريق المختص بالتحقيق في واقعة سقوط الطائرة الروسية بسيناء عام ٢٠١٥ بمكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، اليوم، نظيره الروسي.

وانعقد الاجتماع لنحو 5 ساعات متواصلة في إطار التعاون القضائي الدولي بين البلدين لبحث وتبادل المعلومات التي أسفرت عنها تحقيقات كل جانب في الواقعة، حيث اتفقا في نهاية اجتماعهما على استمرار التعاون القضائي بينهما سعيًا للوصول لحقيقة ما حدث بالواقعة.

والتقى المستشار النائب العام الفريق الروسي في مستهل ونهاية الاجتماع، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون القضائي المعهود بين البلدين وتبادل ما تسفر عنه التحقيقات من معلومات، وبحث كافة الأطروحات المتصورة بتجرد وحيادية، وتحقيقها دون تبني رأي بعينه؛ وصولًا لحقيقة ملابسات الحادث.

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