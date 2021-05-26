استشاري مناعة عن انفلونزا الطيور: «يتشابه مع فيروس كورونا»

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، أمس الثلاثاء، عن وجود بؤرة إيجابية لمرض أنفلونزا الطيور بمركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية، و قام فريق الاستجابة السريع التابع لمديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور سميح الخليفة، مدير إدارة أمراض الدواجن، بالتحرك السريع إلى مركز أشمون، وذلك نظرًا لوجود بؤرة إيجابية لمرض أنفلونزا الطيور، وفي هذا السياق تواصلت "الدستور" مع استشاري الحساسية والمناعة الدكتور أمجد الحداد والذي بدوره كشف عن تفاصيل المرض.

- أعراضه تتشابه مع كورونا والإنفلونزا العادية

قال استشاري الحساسية والمناعة، إن الفيروس يتشابه في اعراضه مع فيروس كورونا والانفلونزا العادية، وبالتالي يتم معالجته بالمضادات الحيوية التي تستخدم للإنفلونزا العادية ويجب أن تكون تحت اشراف طبي، مضيفا أن الفيروس تكون أعراضه أشد قوة وتاثيرًا على الجهاز المناعي للمصاب حيث تظهر بارتفاع شديد في درجة الحرارة بالاضافة للسعال والتهاب حاد في الرئ ولكن نسبة العلاج و الشفاء تكون عالية.

وأشار "الحداد" إلى أن من الأعراض غير المنتشرة تكون في شعور بالتهاب طفيف بالعين، ونوه إلى أن نسبة انتقال الفيروس من إنسان لآخر تكون بسيطة أو تصل للانعدام بينما يكون انتقال العدوى أكثر بين الطيور والإنسان.

- إجراءات جادة من الدولة لمواجهة مثل هذه البؤر

نوه الحداد أنه بالفعل تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة و الجادة في مثل هذه الوقائع، بسبب ما تشكله من مخاطر على الثروة الحيوانية منوهًا انه يتم إجراء تطعيم للطيور وكشف دوري من قبل وزارة الصحة.

وفي نهاية الحديث نصح الحداد بزيارة الطبيب على الفور إذا أُصبت بالحمى والسعال وآلام في الجسم ، في الفترة الحالية وعدم الاستهانة بمثل تلك الاعراض لانها قد تؤدي للوفاة.