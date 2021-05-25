مخرجة تواسي شريف الدسوقي بعد بتر ساقه: «ربنا حيكرمك آخر كرم»

علقت المخرجة بتول عرفة، على بتر ساق الفنان شريف الدسوقي عبر حسابهالرسمي ا بموقع تبادل الصور (انستجرام).

كتبت بتول عبر صفحتها بـ(إنستجرام):"‏إحساس إن إنسان يختار إن رجله يتم بترها ولا إنه يطلب من حد مساعده ده إحساس ربنا ما يكتبه على حد، قلبى حقيقى وجعنى ومش قادرة استوعب الموقف ومفيش كلام ممكن يوصف الموقف و إحساسه.. ألف سلامة على الفنان شريف الدسوقى.. عزة نفسك تخليك فوق راسنا كلنا، وربنا حيكرمك إن شاء الله آخر كرم".

وأجرى شريف الدسوقي الذي شارك في مسلسل بـ(100 وش) رمضان الماضي عملية جراحية أدت إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة غرغرينا القدم بسبب مرض السكر، المصاب به ويعتبر من الأمراض المنزمنة.