الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الخارجية» تضيء مقرها بكلمة Africa احتفالاً بـ«يوم إفريقيا»

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أضاءت وزارة الخارجية، مساء الثلاثاء، مقرها بكلمة "Africa" احتفالاً بيوم إفريقيا، وذلك تأكيداً على قيم التضامن الإفريقي ووحدة الهدف والمصير بين الدول والشعوب الإفريقية.

ونشرت الوزارة على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و"تويتر" صورا للمبنى، وعلقت قائلة: “احتفالاً بيوم أفريقيا وتأكيداً على قيم التضامن الأفريقي ووحدة الهدف والمصير بين الدول والشعوب الأفريقية.. وزارة الخارجية تضيء مقرها بكلمة Africa”.

وأكدت مصر فى بيان صادر عن الخارجية الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا مجدداً تمسكها بالعمل الإفريقي المُشترك، وعدم ادخارها لأي جهد للوصول لأهداف القارة والحفاظ على مصالحها ودعم أجندة الاتحاد الإفريقي بما يعود بالنفع على دول وشعوب إفريقيا.
وناشدت مصر، المجتمع الدولي بأن يستمر في دعمه للقارة في مواجهة ما فرضته جائحة "كورونا" من تحديات جديدة تهدد الاستقرار ومسيرة التنمية. 

الخارجية
الخارجية
الخارجية
الخارجية

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