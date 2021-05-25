الثلاثاء 25 مايو 2021
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تقارير ومتابعات

موعد طرح كليب حبيبتي لـ حسن شاكوش وياسمين رئيس

حسن شاكوش وياسمين
حسن شاكوش وياسمين رئيس

يبحث الجمهور حاليا عن موعد طرح كليب حبيبتي لـ حسن شاكوش مع ياسمين رئيس عبر محرك البحث العالمي جوجل، حيث حظى بنسب مشاهدة عالية حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تفاصيل الكليب وأبرز الأعمال الفنية التي شاركت فيها خلال الفترة الأخيرة ومعلومات عن الشركة المنتجة.

موعد طرح كليب حبيبتي لـ حسن شاكوش مع ياسمين رئيس

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات والصور " انستجرام" عن موعد طرح الكليب الجديد الذي تعاونت فيه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش حيث نشرت عبر حسابها الشخصي " استنوني .. غدا الساعة السابعة مساءا و كليب حبيبتي .. بالتعاون مع المطرب الشعبي حسن شاكوش " حيث تم تسجيل الأغنية داخل استوديو خاص مملوك بشركة مزيكا وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين صناع الألبوم.


معلومات عن كليب حبيبتي لحسن شاكوش

أعلن مطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش عن طرح ألبوم جديد تحت اسم حبيبتي غدا في تمام الساعة السابعة مساء عبر حسابه الشخصي مع على موقع الانستجرام والذي تم تأجيله قبل ذلك حيث كان من المتوقع طرحه خلال احتفالات عيد الفطر المبارك تضامنا مع شعب فلسطين و أحداث غزة.. الكليب من إخراج هادي الباجوري والذي انتهى من وضع اللمسات الأخيرة له من أعمال المونتاج وضبط الصوت والصورة منذ أيام قليلة.

 

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آخر أعمال الفنانة ياسمين الرئيس الفنية

موعد طرح كليب حبيبتي لـ حسن شاكوش مع ياسمين رئيس أصبح حديث الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية حيث شاركت الفنانة خلال الموسم الرمضاني 2021 في مسلسل ملوك الجدعنة الذي شارك فيه كل من النجم مصطفى شعبان والنجم عمرو سعد والفنانة رانيا يوسف والفنان عمرو عبد الجليل والفنانة دلال عبد العزيز والفنان أحمد صفوت المسلسل من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى وقد لاقي ردود أفعال هائلة بين الجمهور منذ عرض أولى حلقاته في أول أيام شهر رمضان المبارك على شاشة القنوات الفضائية أو المنصات الإلكترونية.

 

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