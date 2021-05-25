الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محامين القاهرة الجديدة» تقرر فتح باب الاشتراك في عضوية لجان النقابة

المحامين
المحامين

قررت نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، فتح باب الاشتراك فى عضوية جميع اللجان المهنية والنوعية وبدء تشكيل أعضاء اللجان لتفعيل مشاركة أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم فتح باب الاشتراك لجان الحريات وحقوق الإنسان، والشؤون الصحية والاجتماعية، والمرأة والإعلام، وعدد من اللجان الاخرى.

يأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٢ وتعديلاته، ونفاذا لقرار مجلس نقابة القاهرة الجديدة في اجتماعه الأول بتشكيل هيئة المكتب وتسمية مقررى اللجان المنعقد الاثنين ٢٩ مارس ٢٠٢١، ونفاذا لاستكمال الهياكل النقابية بتشكيل أعضاء اللجان النوعية لنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة ونظامها الداخلى.


ويتم سحب الاستمارات من مقر النقابة الفرعية ومقار استراحات المحامين بمحاكم القاهرة الجديدة ولمدة أسبوعين تنتهى في السبت ٥ يونيو ٢٠٢١، على أن تشكل لجنة تلقى استمارات الاشتراك في اللجان، تقوم لجنة تلقى الاستمارات بالتعاون مع الجهاز الإداري بالنقابة بإعداد بيان بالأسماء وتدعى كل اللجان لاجتماع عام للتعارف وإقرار اللوائح ونظام العمل الداخلى لكل لجنة. 

وسبق أن قرر أحمد السيد مهنا، نقيب محامي القاهرة الجديدة، إحالة 4 محامين إلى التحقيق بعد رصد تجاوزات منهم تستوجب مسائلتهم، بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1982 وتعديلاته ونفاذا لقرارات اجتماع مجلس نقابة القاهرة الجديدة المنعقد 2 مايو، ولقرار تشكيل لجنة الانضباط والمتابعة الصادر 5 مايو، لمواجهة ما يجرى من المحامين أثناء سير العمل بالمحاكم ويشكل خروجا على تقاليد وكرامة المحاماة ويسىء إليها أمام الغير.

القاهرة الجديدة نقابة المحامين حقوق الانسان لجنة الانضباط الجمعية العمومية

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