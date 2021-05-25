الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«تصدر التريند».. معلومات عن الحكمة التونسية سمر حسني

الحكمة التونسية سمر
الحكمة التونسية سمر حسني

تصدر اسم الحكمة التونسية سمر حسني، محركات البحث بعد تداول أنباء عن وجودها ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة كأس السوبر الإفريقي بين فريقي الأهلي ونهضة بركان المغربي يوم الجمعة في السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب السد القطري.
- تبلغ من العمر 20 عاما.

- ولدت في تونس العاصمة.

- التحقت بمجال التحكيم الكروي في سن الـ١٦ من عمرها تحديدًا عام 2019.

- أول امرأة تونسية تدخل مجال التحكيم.

- صنفت ضمن حكام الدرجة الثالثة حتى الآن ولم يحدث أي ترقيات أو دخولها في دورات جديدة.

- لم تحكم أي مباراة رسمية حتى الآن.

- استبعدها الكاف من خوض أي مبارايات لصورها غير اللائقة حسبما أعلن.

- لديها ٤٨ ألف متابع على "انستجرام".

- لديها ١٠٣ مشترك على قناة يوتيوب.

Screenshot_2021-05-25-20-15-04-05
Screenshot_2021-05-25-20-15-04-05
سمر حسني الاهلى نهضة البركان الدوحة السوبر الأفريقي

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