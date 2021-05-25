الثلاثاء 25 مايو 2021
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سياسي

انطلاق أولى فعاليات مبادرة CPYP Trainers' Club لاختيار مدربي التنسيقية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأت لجنة التدريب والتطوير أولى فعاليات مبادرة CPYP Trainers' Club وذلك من خلال عقد لجنة تقييم تضم عددًا من المتخصصين في مجال التدريب والتنمية.

وقام أعضاء التنسيقية المتقدمون للانضمام لمبادرة "CPYB Trainers' Club" بعرض محتوي تدريبي يحاكي ما يمكن تقديمه لباقي الأعضاء كما يبرز مواطن الخبرة والتمكن في الموضوعات والمجالات المختلفة، وتتقدم اللجنة بالشكر للأعضاء الذين تقدموا للجنة التقييم متمنين لهم مزيد من التقدم و النجاح.

وبادر عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمشاركة بخبراتهم لتكوين فريق مدربي التنسيقية ضمن مبادرة لجنة التدريب والتطوير، لبناء قدرات الأعضاء، وملأ 35 عضوا استمارات التقديم وتم تحديد مواعيد مقابلات لعرض أفكارهم أمام لجنة متخصصة لتقييم مهاراتهم التدريبية.

وتوجهت اللجنة بالشكر للأعضاء الذين بادروا بالتقديم، تقديرا لمجهوداتهم المبذولة في الارتقاء بقدرات أعضاء التنسيقية.

كما يحتفي الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الثلاثاء، بـ"يوم إفريقيا"، في سياق اهتمام الدولة المصرية وانفتاحها على عمقها الإفريقي كملف أساسي في السياسة الخارجية لمصر، باعتباره امتداد للدور التاريخي الذي لعبته القاهرة في دعم حركات التحرر من الاستعمار بالقارة السمراء.

ويتطرق الصالون إلى العلاقات المصرية الإفريقية ودور مصر التاريخي في القارة السمراء.

ويركز الصالون الذي يديره النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية على التعاون الإفريقي في كافة المجالات.

ويشارك في الصالون الدكتورة أماني الطويل خبير الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والدكتورة نهلة أبو العز أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية، والنائبة رشا أبو شقر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الشئون الإفريقية.

كما يناقش المشاركون في الصالون، اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية "حلم الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية"، وكيفية تحقق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، والتحديات التي تعيق هذا التكامل.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين السياسة الخارجية CPYP Trainers Club لجنة التدريب والتطوير أعضاء التنسيقية

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