الثلاثاء 25 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تقارير ومتابعات

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

تعرف على نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2021 موقع بوابة التعليم الأساسي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم2021 موقع بوابة التعليم الأساسي، ويمكن لكافة الطلاب بالصف الخامس الابتدائي الدخول على الموقع الإلكترونى لبوابة التعليم الأساسي لمعرفة النتيجة، ويوفر الموقع الإلكترونى عدد من الخدمات، منها نتائج مراحل النقل للتعليم الأساسي، “الصف الثالث الابتدائي، الصف الرابع الابتدائي، الصف الخامس الابتدائي، الصف السادس الابتدائي، الصف الأول الإعدادي، الصف الثاني الإعدادي”. 

ويوفر الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الشهادة الإعدادية، ونتيجة الشهادة الإعدادية، وبيانات المدارس، ومديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة. 

تعرف على نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم2021 موقع بوابة التعليم الأساسي

لديكم جميع الخطوات التي تجعل طلاب الصف الخامس الابتدائي، معرفة النتيجة، كما هو موضح بالتالي: 

- الدخول على الرابط الإلكتروني لبوابة التعليم الأساسي. 

- كتابة الرقم القومي الموجود في البطاقة. 

- المرحلة الدراسية، والصف الدراسي، والعام الدراسي، والفصل الدراسي، والضغط على عرض النتيجة.

ويمكن لطلاب كافة المراحل وهي الصف الثالث الابتدائي، الصف الرابع الابتدائي، الصف الخامس الابتدائي، الصف السادس الابتدائي، الصف الاول الإعدادي، الصف الثاني الإعدادي، الدخول على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل معرفة النتائج.

 

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وقدمنا لكم خلال التقرير السابق جميع المعلومات والخطوات لمعرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم2021 موقع بوابة التعليم الأساسي، ويوفر الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اوائل الشهادة الاعدادية، ونتيجة الشهادة الاعدادية، وبيانات المدارس، ومديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد داخل المدارس، للحفاظ على صحة الطلاب من العدوى، وتعمل كافة مؤسسات الدولة على حماية المواطنين والحفاظ عليهم من فيروس كورونا المنتشر في معظم دول العالم.

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