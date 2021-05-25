«الهجرة» تستعرض مميزات تطبيق «اتكلم عربي» (إنفوجراف)

أطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تطبيق (اتكلم عربي) لتعليم الأطفال ببساطة ومحاكاة فنية على خريطة مصر، والذين يناسب الأطفال من 3 حتى 6 سنوات، مستعرضة العديد من الأسباب التى جعلت التطبيق مميزًا رغم وجود تطبيقات تعلم العربية وذلك من خلال الإنفوجراف التالي:

- أول تطبيق يحمل الهوية المصرية بتعاون حكومي مع القطاع الخاص.

- أول تطبيق لتعليم اللغة العربية باللهجة المصرية.

- أول تطبيق لتعليم اللغة العربية باستخدام خريطة مصر وكأنها رحلة ممتعة في محافظات مصر المختلفة.

- أول تطبيق لتعليم اللغة العربية ومعها العادات والتقاليد المصرية الأصيلة.

- تطبيق ألوانه مبهجة وكلماته بسيطة وسهلة.

- أول تطبيق مصري لإكساب الأطفال مهارات اللغة: قراءة وكتابة وتحدثًا واستماعا.

وحرصت وزارة الهجرة أن تستهدف خلال المرحلة الأولى من التطبيق الأطفال من سن 3 - 6 سنوات، والمرحلة الثانية من سن 6 إلى 9 سنوات، والمرحلة الثالثة من سن 9 الى 12 سنة، تتيح الفرصة أمام أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في أي مكان عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وبالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية وتقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.

ويعرض التطبيق محتوى يستخدم أحدث وسائل ومفاهيم تكنولوجيا التعليم مثل استخدام مفهوم التحفيز Gamification والذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، وذلك لضمان تجربة تعليمية فردية لكل طفل من خلال تحديد مستواه ونقاط القوة والضعف لديه.

مؤخرًا حصدت فيديوهات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» أكثر من 180 مليون مشاهدة ومشاركة على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة الخاصة بالوزارة، بين ملايين المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثانى والثالث والأطفال، علاوة على متحدثى اللغة العربية من غير المصريين وراغبى تعلم اللغة.