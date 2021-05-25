إخلاء سبيل شادي أبوزيد مراسل أبلة فاهيتا السابق

قررت الجهات المختص إخلاء سبيل المدون شادي أبوزيد، مراسل برنامج "أبله فاهيتا" السابق، وذلك بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

ونشر الحساب الرسمي لأبوزيد، عبر “فيسبوك”، صورة تجمعه مع أسرته من داخل منزله.

يأتي ذلك في القضية رقم 621 لسنة 2018 التي وُجهت له فيها تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر الشائعات والبيانات الكاذبة ضد الدولة.

ووجهت النيابة أيضًا للمتهمين تهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.

عقوبة نشر أخبار كاذبة



وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضًا المادة 102 مكرر، والتي تنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

