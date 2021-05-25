الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

يبحث كثيرون عن كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14؛ للتقديم في الوحدات السكنية لمحدوي الدخل في جميع المحافظات، وفقًا للشروط التي تم إعلانها من جانب صندوق التمويل العقاري في كراسة الشروط المعلن عنها، وفقا لما أعلنته وزارة الاسكان مؤخرا.
 

وتعرض “الدستور” في السطور التالية خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14 عبر الرابط الرسمي.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

 

يمكنك الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عن طريق الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يمكن إرسال كافة الاستفسارات عليها، ويمكن زيارتها.

أو عن طريق الاتصال علي الأرقام الأتية، ( الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي).

كما يمكن أن يدخل المواطن في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان من هنا.

 تسجيل الرقم القومي في المكان المخصص له ثم الاستعلام.

 

أماكن الشقق للاسكان الاجتماعي الاعلان الـ 14

وحدد الإعلان الرابع عشر أماكن الوحدات السكنية علي النحو التالي:-
1 - حدائق العاصمة.

2 - بدر.
3 - حدائق أكتوبر.
4 - أسوان الجديدة.
5 - المنيا الجديدة.
6 - قنا الجديدة.
7 - العاشر من رمضان.
8 - السادات.
9 - سوهاج الجديدة.
10 - العبور الجديدة.

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم 2021


خطوات تقديم تظلم شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14 عبر الرابط الرسمي

 

_الخطوة الأولي للقيام بالتظلم هي الدخول على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي التظلمات من هنا

_بعدها ينبغي علي المواطن كتابة الرقم القومي الخاص به،ثم تقديم التظلم.

_وينبغي علي من يقوم بالتظلم المتقدم باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للتقديم، ثم الضغط إرسال.

وستدرس الجهات المختصة التظلمات وتنشر نتيجتها بعد مدة زمنية تبلغ شهر يا من غلق باب التظلم

يسمح للمتقدمين بعمل التظلمات في حالة استيفاء أو استكمال المستندات أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز "في حالة عدم التوقيع عليهما عند التقديم".

خطوات تقديم تظلم شقق الإسكان الاجتماعي الاعلان 14 

 

جدير بالذكر أنه لا يتم قبول تظلمات المتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط التي تتمثل في التالي

- في حال حصول مقدم الطلب مسبقا علي وحدة من مبادرة الإسكان الإجتماعي أو أحد أفراد أسرته


_زيادة سن المتقدم عن خمسون عاما

-ثبات تنوع الدخل الشهري وزبادتة عن ٦ آلاف جنيه

_ في حال عدم إستكمال الأوراق اللازمة للتقدم.

وتأتي شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الـ 14، وفقًا لمبادرة «مليون وحدة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمكن الجميع من الحصول على شقة سكنية طالما تتوافر فيه الشروط المطلوبة.

 جدير بالذكر أن الوحدات السكنية المطروحه تتراوح المساحات ما بين 75 و90 مترًا، ما بين غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة، يتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

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