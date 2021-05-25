روح الأميرة ديانا حاضرة في آخر إطلالة لـ كيت ميدلتون مع زوجها

تألقت دوقة كامبيردج كيت ميدلتون في آخر إطلالة لها بالأزرق، وهي تحاكي نفس أزياء ومجوهرات الأميرة ديانا التي ارتدتها عام 1992، خلال انضمامها إلى الأمير ويليام في زيارة إلى اسكتلندا من أجل القيام ببعض الأنشطة الملكية.

أطلت كيت ميدلتون بالأزرق الملكي، حيث نسقت بلايزر أزرق مزدوج الأزرار من علامة Zara مع تنوره بليسيه زرقاء متوسطة الطول من علامة Hope، وظهرت بحقيبة كلتش من جلد السويد من Métier نسقتها مع حذاء بذات اللون من Gianvito Rossi، وجاء اختيارها للون الأزرق تقديراً للون العلم الاسكتلندي.

وظهرت الدوقة وفقا لمجلة جير بمجوهرات ذهبية بأقراط الأزهار من الدار الاسكتلندية Hamilton & Inches وقلادة ذهبية مزدوجة من Spells of Love.

تفضل كيت الأزياء الزرقاء في المطلق ففي أحد إطلالتها ظهرت بمعطف أزرق اللون من علامة Catherine Walker، مع تنورة بليسيه سوداء من ماسيمو دوتي Massimo Dutti، ونسقت مع إطلالاتها بوت أسود طويل من رالف لورين، وسبق وأن أطلت بنفس هذا المعطف، عام 2018 خلال زيارتها للنرويج.

وكانت تصريحات الملياردير البريطاني جولدسميث قد أثارت جدل في الفترة الأخيرة، حيت رأى أن تحصل دوقة كامبريدج على ترقية سريعًا، موضحًا أنه يعتقد أن ذلك سيكون "من مصلحة البلاد والعائلة المالكة أن تصبح ميدلتون ملكة بريطانيا عاجلاً وليس آجلاً"، واستطرد قائلًا "أعتقد أنها فريدة من نوعها، لقد قلتها من قبل ولكن أعني ذلك ، إنها جميلة من الداخل كما في الخارج. وهي تعلم بالواجب ووضع الآخرين قبلها. كيت مانحة وليست آخذة".

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أبدى جولدسميث إعجابه بـ"ميدلتون"، وقال إنها جديرة بأن تصبح الملكة القادمة، قائلا إنه "طوال العشر سنوات الماضية، منذ زواجها من الأمير ويليام، ظهرت ميدلتون كأفضل شيء يمكن أن يحدث للعائلة المالكة".