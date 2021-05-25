قومي المرأة بالبحيرة يطلق حملة لتوعية السيدات بأهمية الحصول على لقاح كورونا

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد حملة "طرق الأبواب" لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا، حيث استهدفت الحملة عدد ١٥٠٠٠ سيدة ورجل بإجمالي ٣٠٠٠ زيارة و عدد ٩٠٠٠ سيدة و ٦٠٠٠ من الرجال بمراكز وقرى محافظة البحيرة.

وأكدت المهندسة زكية رشاد رئيسة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، أن الحملة شملت مركز دمنهور "حى سكنيده - حى طاموس - حى قرطسا - حى نقرها - حى صلاح الدين - حى شبرا - قريه الابعاديه - نفره - زاويه غزال - دسونس ام دينار - بسطره - نديبه ".

كما شملت مركز رشيد "قريه محله الامير - قريه ادفينا " مركز ابو حمص قرية بركه غطاس ،ومركز ايتاى البارود قرية كفر مساعد ،ومركز الرحمانيه قرية سمخراط ،ومركز المحموديه " ديروط - اريمون - كوم النصر - سرنباى - كفر الرحمانيه "،ومركز بدر "عبد السلام عارف".

ومركز كوم حماده " دست الاشراف - النجيله - البريجات - صفت العنب - كوم حماده غرب - كوم حماده شرق"، ومركز ابو المطامير " بندر ابو المطامير"،ومركز شبراخيت قرية الربدان ،و مركز كفر الدوار قرية زهره ،و مركز الدلنجات " قريتى الحجر المحروق و زمران النخل".

حيث قامت أعضاء الفرع ورائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين بمساعدة السيدات فى التعريف بكيفية تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا على موقع وزارة الصحة ، كذلك توعيتهن بمساعدتهن فى التسجيل من خلال الخط المختصر ١٥١١٥، او من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات .

يأتى ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وفي إطار الجهود المبذولة من الدولة للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا وتوفير اللقاح بالمجان لجميع المواطنين.