الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فاتن حمامة.. أيقونة مصر

فاتن حمامة
فاتن حمامة

فنانة عظيمة استطاعت أن تُثرى السينما المصرية بأعمال شكلت وجداننا، لأنها تمتلك موهبة لن تتكرر مرتين، هى سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. 

ولدت فاتن حمامة يوم ٢٧ مايو عام ١٩٣١ فى السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، كان والدها أحمد حمامة موظفًا فى وزارة التربية والتعليم.

سُميت «فاتن» نسبة إلى العروسة التى أهداها إليها شقيقها «منير» والتى أطلق عليها هذا الاسم، وحصلت على لقب ملكة جمال الأطفال، وكان هذا اللقب سببًا فى دخولها إلى عالم التمثيل. 

عندما حصلت على لقب ملكة جمال الأطفال أرسل والدها صورتها للمخرج محمد كريم، إذ قرأ إعلانًا فى جريدة يبحث فيه المخرج عن طفلة لكى تمثل أمام محمد عبدالوهاب. 

وافق عليها المخرج محمد كريم، وبالفعل قامت بالتمثيل أمام محمد عبدالوهاب فى فيلم «يوم سعيد» عام ١٩٤٠. 

حصلت على أجر ١٠ جنيهات وقتها، وتنبأ لها المخرج الكبير بأنها ستكون نجمة كبيرة، وقد كان فعلًا. 

وتعتبر فاتن أيقونة من أيقونات السينما المصرية والعربية، لأنها استطاعت أن تحقق التميز، ولم تظهر صورة المرأة المصرية على أنها سيدة مغلوبة على أمرها وضعيفة، بل أظهرتها بصورة المرأة القوية واهتمت بالقضايا التى تخص المرأة فى أفلامها.

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