الثلاثاء 25 مايو 2021
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سياسي

«ماعت» تؤكد ارتباط الثقافة والتراث في أفريقيا بحقوق الإنسان

الثقافة والتراث والفنون
الثقافة والتراث والفنون في أفريقيا وعلاقتها بحقوق الإنسان

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان "الثقافة والتراث والفنون في أفريقيا وعلاقتها بحقوق الإنسان"، انطلاقاً من شعار الاتحاد الأفريقي لهذا العام "الفنون والثقافة والتراث: أداة لبناء أفريقيا التي نريدها"، وتزامناً مع الذكرى السنوية لليوم الأفريقي العالمي.

ففي الوقت الذي تحتفل فيه القارة السمراء الثلاثاء، باليوم الأفريقي العالمي الذي يعود أصله لعام 1963 لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، وإيماناً بعمق مفهوم الوحدة الأفريقية وأهمية الثقافة والتراث والفنون في رفع سواعد القارة، أصدرت مؤسسة ماعت هذه الدراسة لتناول أثرها على حقوق الإنسان بالتركيز على الأطُر المفاهيمية والتشريعية لها المستوى الدولي والإقليمي كذلك دورها في التنمية وتحقيق أهداف أجندة 2030 المنشودة.

ورصدت الدراسة بعض الأمثلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان فيما يخص التراث والثقافة والفنون في القارة الأفريقية، واختتمت الدراسة بحزمة من التوصيات التي يمكن للدول الأفريقية الأخذ بها في إطار تحقيق التنمية والوحدة والتكامل الأفريقي.

وأكد رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن التراث والفنون والثقافة دعائم أساسية لتعزيز البيئة الحقوقية في القارة الأفريقية. ومن جانبه أوصي "عقيل" الحكومات الأفريقية أن تولي اهتمامًا بضحايا المدافعين عن تراثهم وممارسة حقوقهم الثقافية، بما في ذلك حقوق الشعوب الأصلية والأقليات العرقية والإثنية وغيرهم من ضحايا الدفاع عن التراث والثقافة.

وتعليقاً على الدراسة؛ أثنى نائب مدير وحدة الشئون الأفريقية بمؤسسة ماعت على الاهتمام الكبير والمتصاعد فيما يخص الدور الذي تلعبه الفنون والثقافة والتراث كمحفزات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكامل في القارة الأفريقية، كما أوصي "باشا" بضرورة تضمين بنود حماية التراث المادي والغير مادي في كافة دساتير الدول الأفريقية.

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية أفريقيا الثقافة القارة السمراء انتهاكات حقوق الإنسان

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