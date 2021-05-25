الثلاثاء 25 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«لزوم اللقطة».. كشف ملابسات صور وضع شاب في كفن بمسجد

وضع شاب في كفن بمسجد
وضع شاب في كفن بمسجد

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول خبر بعنوان "على سبيل الهزار ولزوم اللقطة الحلوة"، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن صورًا لشباب وضع صديقه داخل كفن في أحد المساجد بمحافظة المنيا. 

وبالفحص أمكن تحديد صاحب الصورة المشار إليها، وتبين أنه (طالب- مقيم بمحافظة المنيا)، وتبين أن الواقعة قديمة، وأن الصورة المتداولة تم التقاطها منذ عدة سنوات بمعرفة المذكور وأصدقائه بغرض اللهو وقيام أحدهم مؤخرًا بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيس بوك التواصل الاجتماعي حقيقة صورة الإجراءات القانونية التواصل الإجتماعى فيس بوك جرار زراعي

الأكثر قراءة

خاص.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

تفاصيل انقلاب مقطورة جرار أمام قطار في فاقوس بالشرقية

أمير قطر يدعو الرئيس السيسى لزيارة الدوحة

فنان شاب يعتذر لـ شريف دسوقي: «حقك عليا.. إنت مسؤول مني لحد ما أموت»

كيف تحصل على لقاح كورونا فى بيتك؟

صدمة البتر.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعى يكتب.. الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من القدس

كيف يرى الجمهور الإسرائيلى نتائج حرب غزة 2021؟

السعودية تغلق مجالها الجوي أمام إسرائيل