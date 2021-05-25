«لزوم اللقطة».. كشف ملابسات صور وضع شاب في كفن بمسجد

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول خبر بعنوان "على سبيل الهزار ولزوم اللقطة الحلوة"، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن صورًا لشباب وضع صديقه داخل كفن في أحد المساجد بمحافظة المنيا.

وبالفحص أمكن تحديد صاحب الصورة المشار إليها، وتبين أنه (طالب- مقيم بمحافظة المنيا)، وتبين أن الواقعة قديمة، وأن الصورة المتداولة تم التقاطها منذ عدة سنوات بمعرفة المذكور وأصدقائه بغرض اللهو وقيام أحدهم مؤخرًا بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.