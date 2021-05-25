الأهالي تشيع جثمان شهيد الجيش الأبيض بمسقط رأسه بأبو المطامير

شيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، جثمان الدكتور أمير غيث، طبيب الأطفال بمستشفى الشاطبي بالإسكندرية، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور بمحافظة البحيرة.

حيث قام أهالي قرية سعد التابعة لمركز أبو المطامير بأداء صلاة الجنازة على الطبيب امير غيث بالملعب الخماسي بالقرية، ثم تم دفنه بمقابر عائلته بمدافن القرية، وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي القرية والقرى المجاورة بمركز أبو المطامير.

وكانت محافظة البحيرة شهدت، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة لأحد أبطال الجيش الأبيض، الذين يتصدون ببسالة وشجاعة لجائحة فيروس كورونا، حيث توفي الدكتور أمير غيث، طبيب أطفال وحديثي الولادة بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل العناية المركزة بمستشفى الصدر بدمنهور.

وكان الدكتور غيث قد أصيب بالفيروس خلال الشهر الجاري، وخضع للعزل المنزلي، ومع عدم تحسن حالته تم نقله إلى مستشفى حميات أبو المطامير لاستكمال العلاج، ومع تدهور حالته تم نقله لمستشفى صدر دمنهور إلى أن توفاه الله اليوم.

ومن جانبها نعت نقابة أطباء البحيرة، عبر حسابها الرسمي، الدكتور أمير غيث، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما نعى عدد كبير من الأطباء وأهالي مركز ومدينة أبو المطامير عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي، الدكتور أمير غيث، مؤكدين بأنه كان مثالا للأدب والتفاني في العمل، حيث لم يكن يتوانى عن خدمة أى أحد من المرضى، وعاش مدافعًا عن الأخلاق السامية والطب كرسالة مقدسة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه الفردوس الأعلى.