محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإبلاغ لجنة حماية الطفل لسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق مع المسئولين عن عمل الأطفال حديثي السن، كما كلف وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، نزلة قرية بلنصورة، بمركز أبو قرقاص، مما أسفر عن وفاة طفلين، وإصابة 21 آخرين.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لحالة المصابين، بمستشفى المنيا العام، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة، وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح بمختلف أنحاء أجسادهم.

رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي).

واطمأن المحافظ، على الحالة العامة للمصابين ومدي احتياجهم لأي نوع من الدعم، مقدماً خالص تعازيه لأسر المتوفين، ومعربا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.

من جانبه قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن الحادث أسفر عن وفاة طفلين، وإصابة 21 اخرين، وما زالوا يتلقون العلاج، وحالاتهم مستقرة حيث تنوعت إصابتهم ما بين اصابات خفيفة لمتوسطة ويتم توفير الإسعافات والعلاج اللازم لهم.

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كان قد وافق على استبدال سيارات الربع نقل بسيارات فان حديثة، بصفة تجريبيه بنطاق مركز ومدينة المنيا، وذلك بهدف توفير وسائل مواصلات امنه حفاظاً على أرواح المواطنين.

محافظ المنيا يطمئن علي مصابي حادث الصحراوي الغربي

محافظ المنيا يطمئن علي مصابي حادث الصحراوي الغربي