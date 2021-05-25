الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جدول مواعيد قطارات الصعيد اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

قطارات الصعيد
قطارات الصعيد

تحظى مواعيد قطارات الصعيد اليوم على نسب بحث عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير موعد انطلاق ووصول قطارات الصعيد وأسعار التذاكر وكيفية الاستعلام عن خدمات هيئة سكك حديد مصر.


جدول مواعيد قطارات الصعيد اليوم 2021

وفقًا لخطة تطوير مرفق قطارات هيئة سكك حديد مصر تم إقرار جدول زمنى لتيسير حركة انطلاق ووصول القطارات خاصة في الوجه القبلي، حيث ينطلق القطار رقم 256 من محطة رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً ويصل إلى محطة أسوان في تمام الساعة التاسعة مساءً فيما يتحرك القطار رقم 578 من محطة رمسيس الساعة الخامسة مساء ويصل محطة سوهاج الساعة الحادية عشرة والنصف مساء فيما ينطلق القطار رقم 423 من القاهرة في تمام الساعة السادسة صباحًا ويصل قنا الساعة الخامسة مساء، فيما يتحرك القطار رقم 845 الساعة العاشرة صباحًا من محطة رمسيس ويصل أسيوط في تمام الساعة الرابعة عصرا.


قائمة أسعار تذاكر قطارات الصعيد النهائية

اعتمدت هيئة سكك حديد مصر قائمة أسعار تذاكر قطارات الصعيد النهائية التي أقرتها حديثًا وفقًا لمحطتي الانطلاق والوصول ودرجة القطار والمسافة والوقت الذي يستغرقه القطار للوصول أسعار تذاكر قطارات القاهرة _ بني سويف 85 جنيهًا فيما تصل أسعار قطار القاهرة _ المنيا 135 جنيهًا في تصل أسعار تذاكر قطار القاهرة _ أسيوط 170 جنيهًا وأسعار قطار القاهرة_ قنا 155 جنيهًا فيما تصل أسعار القاهرة _ الأقصر إلى 245 جنيهًا، وأسعار تذاكر قطار القاهرة _ أسوان 295 جنيهًا.

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كيفية الاستعلام عن أسعار تذاكر قطارات الصعيد

يمكن من موقع سكك حديد مصر الإلكتروني الاستعلام عن كل خدمات مرفق قطارات الصعيد من مواعيد قطارات الصعيد اليوم وأسعار التذاكر وذلك باتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع هيئة سكك حديد مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن تذاكر قطارات الصعيد من القائمة الرئيسية

كتابة محطتي الانطلاق والوصول في الخانة المخصصة لذلك

كتابة مواعيد المراد الاستعلام عن قيمة تذاكرها

الضغط على زر الاستعلام

ستظهر رسالة بكافة البيانات المراد الاستعلام عنها.

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