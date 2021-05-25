الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق مستقرة مع تجاذب السوق بين خسائر لقطاع التعدين ومكاسب للتكنولوجيا

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مستقرة، اليوم الثلاثاء، إذ غطت صفقة عقارية ألمانية بمليارات الدولارات ومكاسب لأسهم التكنولوجيا على خسائر لأسهم شركات التعدين الكبرى بسبب مخاوف بشأن الأسواق الصينية.


وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول بلا تغير يذكر عند 445.20 نقطة بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 447.15 نقطة في وقت سابق اليوم.
 

وصعد المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمائة بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة بفعل أنباء بأن فونوفيا، أكبر مجموعة للعقارات السكنية في أوروبا، وافقت على الاستحواذ على منافستها دويتشه فوهنين مقابل حوالي 18 مليار يورو (22 مليار دولار).
 

وقفز سهم دويتشه فوهنين 15.7 بالمائة ليتصدر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 بينما هبط سهم فونوفيا 6.1 بالمائة. وارتفع مؤشر الشركات العقارية الأوروبية 0.4 بالمائة ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في عام.
 

وقفزت أسهم التكنولوجيا 1.3 بالمائة بعد أن صعدت نظيراتها الأمريكية في بورصة وول ستريت الليلة الماضية بفعل إصرار جديد من مسئولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أن السياسة النقدية التيسيرية ستبقى.
 

ودفع انحسار مخاوف التضخم عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو للتراجع لثالث جلسة على التوالي.


وتخلفت أسهم شركات التعدين الأوروبية عن الركب لتهبط 1.7 بالمائة بعد أن قالت الصين إنها ستعزز ضوابط الأسعار لسلع أساسية رئيسية، بعد تحذير من الاكتناز والمضاربة، لتهدئة موجة صعود حادة لأسعار السلع الصناعية.


والمؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفع حوالي 12 بالمائة منذ بداية العام مجاريا إلى كبير المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي في بورصة وول ستريت، إذ رفعت أجواء تفاؤل بشأن إعادة الفتح أسهم القطاعات الحساسة للاقتصاد مثل البنوك والطاقة.

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