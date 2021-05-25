الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ليلة للستات».. حسن الإمام يناقش الطقوس والعادات في «أغاني الحنة السويسي»

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يناقش حسن الإمام في كتابه الصادر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة الدراسات الشعبية تحت عنوان "أغاني الحنة السويسي" كيف توارث الشعب المصري هذه الأغاني منذ القدم، وراحت تعبر عن نفسها وتضع ذاتها في قوالب خاصة.

الكتاب الذي صدر في 212 صفحة من القطع المتوسط وعبر ستة فصول هي "سمات عامة في الحنة السويسي، حنة الستات، حنة الرجال، أغاني حفلات السمر، الأغاني الوطنية، الموال في الحنة السويسي".

ويشرح الكتاب الطقوس الخاصة بالحنة ففي فصل السمات العامة يؤكد وبالتفصيل أن الحنة عبارة عن ليلتين، واليوم الأول لحنة السيدات وتكون قاصرة عليهن، ولها أغانيها الخاصة بها، كما يتم في هذا اليوم عملية تحفيف العروس سواء أكان من متخصصة أم من سيدات العائلة.

أما الليلة الثانية فتقام حنة الرجال ويبدأ شباب العائلة منذ صباح ذلك اليوم بتجهيز مكان إقامة الحنة وكنسه ورشه بالمياه ومساعدة الأهل في وضع الكراسي وغيرها، ويكملون باقي طقوس اليوم للاحتفال، وتكون السمسمية هي الآلة الموسيقية الحاضرة في الاحتفال، كما ان الكف السويسي والذي يستخدم فيه التصفيق بالأيدي بطريقة معينة هو الفن الذي يلجأ إليه كل عريس.

وفي الفصل الثاني يناقش الإمام احتفالات الحنة وشرح اغانيها فيقول: "يقدم أهل العروس بعض الأطعمة الشعبية السويسية، وأغلبها من الأسماك، ويرتبط نوع السمك المقدم بالحالة الاقتصادية لأهل العروس، وتقوم السيدات من كبار السن بالغناء والتطبيل ويقتصر دور الشابات على التصفيق.

وينتقل الإمام للأغاني التي تتواجد في ليلة الحنة، وهي عبارة عن أغان تعتمد على الفرد والمجموعة في القول والرد.

وفي الفصل الثاني المعنون بحنة الرجال يتحدث المؤلف عن أهمية هذا اليوم ويشرح التجهيزات الخاصة به وغيرها، وأيضًا الأغاني الخاصة بهذا اليوم والمقتصرة عليه.

المهم في كتاب أغاني الحنة السويسي هو كم الأغنيات التي أوردها المؤلف من مصادر حية، فالكتاب يحفل بأغاني الحنة في السويس، ويعتبر مرجع هام لكل أغاني الحنة والتي ربما اندثر بعضها بسبب سيطرة التكنولوجيا الحديثة على مناحي الحياة.

أغاني الحنة السويسي حسن الإمام أغاني الحنة حنة السيدات حنة الرجال

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