الثلاثاء 25 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أغلى ماسات العالم تباع في مزاد بهونج جونج.. فما قصصهن؟

أغلى ماسات العالم
أغلى ماسات العالم

بيعت ألماسة نادرة أرجوانية وردية بمبلغ 29.1 مليون دولار مسجلة رقماً قياسياً كأغلى ماسة من نوعها.

 

وكانت عملية البيع جزءًا من أسبوع مزاد كريستيز الربيعي في هونج كونج، والذي تضمن عددًا من الأحجار الكريمة.

 

وفي سياق ذلك، نستعرض في هذا التقرير أغلى 5 ماسات في العالم وهي كالآتي:

البرتقالية

بيعت الماسة البرتقالية من قبل دار كريستيز في جنيف مقابل 35.5 مليون دولار، وتعتبر واحدة من الماسات البرتقالية القليلة التي تم تصنيفها على أنها Fancy Vivid من قبل معهد الأحجار الكريمة في أمريكا.

 

The Princie Diamond 

ويعود تاريخ Princie Diamond التى بيعت فى كريستيز إلى أكثر من ثلاثة قرون، وتم اكتشافها في الهند، وكانت مملوكة للعائلة المالكة في حيدر أباد.

 

وتم تصنيف الماسة الوردية المقطوعة على شكل وسادة كثالث أكبر ألكمافي العالم، حيث تزن 34.65 قيراطًا، تم طرحها لأول مرة في المزاد العلني في عام 1960، وتم بيعها مقابل 65 مليون دولار.

 

ذا جراف بينك 

جوهرة ذا جراف بينك، وصفها رئيس قسم المجوهرات الدولية في سوذبيز، بأنها أحد أكثر الماسات المرغوبة التي رأيتها على الإطلاق، صُنف غراف بينك عيار 24.78 قيراطًا على أنه نادر من قبل GIA.

تقدر الجوهرة ب46 مليون دولار، حيث حصلت المقطوعة الزمرد والمثبتة على شريط بلاتيني ومُحاطة بإطار من الألماس على كل جانب على اسمها بعد بيعها في مزاد عام 2010.

 

 

 

القمر الأزرق لجوزفين

تم بيع القمر الأزرق لجوزفين من قبل سوذبيز جنيف مقابل 48.5 مليون دولار، فبعد عام واحد فقط من اكتشاف ماسة بلو مون في جنوب إفريقيا في عام 2014 ، وصلت إلى أعلى سعر مدفوع.

 

The Pink Legacy 

تم بيع The Pink Legacy من قبل كريستيز جنيف مقابل 50 مليون دولار، جذبت Pink Legacy الكثير من الاهتمام بشكل طبيعي عندما تم طرحها للمزاد لأول مرة في عام 2018 ، بعد قرن من تعدينها لأول مرة في جنوب إفريقيا في عام 1918.

أغلى ماسات العالم مزاد هونج جونج أمريكا القمر الأزرق

الأكثر قراءة

خاص.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

وزير التعليم يكشف مصير الثانوية العامة وموعد جدولها ٢٠٢١

تفاصيل انقلاب مقطورة جرار أمام قطار في فاقوس بالشرقية

طفلة تحرق والدها لتعديه جنسيا عليها في بولاق الدكرور

إخلاء سبيل شادي أبوزيد مراسل أبلة فاهيتا السابق

أمير قطر يدعو الرئيس السيسى لزيارة الدوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعى يكتب.. الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من القدس

كيف يرى الجمهور الإسرائيلى نتائج حرب غزة 2021؟

السعودية تغلق مجالها الجوي أمام إسرائيل