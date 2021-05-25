أغلى ماسات العالم تباع في مزاد بهونج جونج.. فما قصصهن؟

بيعت ألماسة نادرة أرجوانية وردية بمبلغ 29.1 مليون دولار مسجلة رقماً قياسياً كأغلى ماسة من نوعها.

وكانت عملية البيع جزءًا من أسبوع مزاد كريستيز الربيعي في هونج كونج، والذي تضمن عددًا من الأحجار الكريمة.

وفي سياق ذلك، نستعرض في هذا التقرير أغلى 5 ماسات في العالم وهي كالآتي:

البرتقالية

بيعت الماسة البرتقالية من قبل دار كريستيز في جنيف مقابل 35.5 مليون دولار، وتعتبر واحدة من الماسات البرتقالية القليلة التي تم تصنيفها على أنها Fancy Vivid من قبل معهد الأحجار الكريمة في أمريكا.

The Princie Diamond

ويعود تاريخ Princie Diamond التى بيعت فى كريستيز إلى أكثر من ثلاثة قرون، وتم اكتشافها في الهند، وكانت مملوكة للعائلة المالكة في حيدر أباد.

وتم تصنيف الماسة الوردية المقطوعة على شكل وسادة كثالث أكبر ألكمافي العالم، حيث تزن 34.65 قيراطًا، تم طرحها لأول مرة في المزاد العلني في عام 1960، وتم بيعها مقابل 65 مليون دولار.

ذا جراف بينك

جوهرة ذا جراف بينك، وصفها رئيس قسم المجوهرات الدولية في سوذبيز، بأنها أحد أكثر الماسات المرغوبة التي رأيتها على الإطلاق، صُنف غراف بينك عيار 24.78 قيراطًا على أنه نادر من قبل GIA.

تقدر الجوهرة ب46 مليون دولار، حيث حصلت المقطوعة الزمرد والمثبتة على شريط بلاتيني ومُحاطة بإطار من الألماس على كل جانب على اسمها بعد بيعها في مزاد عام 2010.

القمر الأزرق لجوزفين

تم بيع القمر الأزرق لجوزفين من قبل سوذبيز جنيف مقابل 48.5 مليون دولار، فبعد عام واحد فقط من اكتشاف ماسة بلو مون في جنوب إفريقيا في عام 2014 ، وصلت إلى أعلى سعر مدفوع.

The Pink Legacy

تم بيع The Pink Legacy من قبل كريستيز جنيف مقابل 50 مليون دولار، جذبت Pink Legacy الكثير من الاهتمام بشكل طبيعي عندما تم طرحها للمزاد لأول مرة في عام 2018 ، بعد قرن من تعدينها لأول مرة في جنوب إفريقيا في عام 1918.