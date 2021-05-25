الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: إعطاء 63.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء 63.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى الآن.
 

وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ652 ألفا و889 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل ثلاثة عشر شهرًا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.
 

وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 18 أسبوعًا.

 

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 16.1 مليون حالة، والوفيات 449 ألفا و858 حالة.


ومر عام و12 أسبوعًا على تسجيل أول إصابة بالفيروس في البرازيل. 

 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

أعراض الإصابة بكورونا
وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 
 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.
 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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