برلمانية: دعم موازنة الصحة بالمنوفية بـ 80 مليون جنيه

لجنة الصحة تدعم موازنة الصحة بالمنوفية ب ٨٠ مليون جنيه

قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب في كلمتها اليوم بلجنة الصحة إن لجنة الصحة وافقت على دعم موازنة مديرية الصحة بالمنوفية بمبلغ ٨٠ مليون جنيه اضافية بعد رصد ١٢٠ مليون جنيه فقط من جانب وزارة المالية لتصبح إجمالى الموازنة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه.

وأكدت النائبة هناء سرور في كلمتها على ضرورة زيادة الدعم المالى لمديرية الصحة بالمنوفية بسبب موقع المحافظة التى يوجد بها الطريق الزراعي بقويسنا وبركة السبع والطريق الدائرى الإقليمى بمركزى الباجور واشمون والطريق الصحراوى بالسادات مما يزيد من ضغط الحوادث على المستشفيات بشكل مستمر وعلاج مواطنين من محافظات أخرى والاحتياج للمستلزمات وأدوية وكوادر بشرية تحتاج لدعم مالى كبير .

وأضافت أن مبادرة حياة كريمة حصلت فيها محافظة المنوفية على تطوير كافة المنشآت الصحية بمركز الشهداء وبفضل مجهودات معالى اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية تم ادراج مركز اشمون الذى يعد ثلث سكان المحافظة لمبادرة حياة كريمة مما يعد عبء على الموازنة بسبب تطوير كافة المنشآت الصحية بالشهداء واشمون و تحتاج لتعاقدات أمن ونظافة وصيانة و تجهيزات وأدوية ومستلزمات وكوادر بشرية وغيرها.

وأكدت هناء سرور على موافقة لجنة الصحة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف حاتم على دعم موازنة الصحة بالمنوفية بالمبلغ المطلوب بإضافة ٨٠ مليون جنيه لتصبح إجمالى الموازنة لمديرية الصحة بالمنوفية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ ٢٠٠ مليون جنيه.