استقبله السيسي.. مَن هو وزير خارجية قطر الذي دعا الرئيس لزيارة الدوحة؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية قطر، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

“الدستور” ترصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن وزير خارجية قطر.



- اسمه بالكامل محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

- مواليد 1 نوفمبر 1980.

- عُين وزيرًا لخارجية قطر منذ 27 يناير 2016.

- عُين في 15 نوفمبر 2017 نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

- حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة قطر في 2003.

- في 2003 التحق بمجلس شؤون العائلة كباحث اقتصادي وتولى مهام مدير الشؤون الاقتصادية.

- في عام 2012 حصل على درجة وكيل وزارة.

- في 2013 شغل منصب مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية.

- يعتبر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أصغر وزير خارجية في العالم.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر تضمنت توجيه الدعوة للرئيس لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.