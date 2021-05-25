الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«التعشيقة فكت».. تصادم 3 عربات قطار بضائع بسيارتين ملاكي في أبوزعبل

حادث القطار
حادث القطار

اصطدم، اليوم الثلاثاء، 3 عربات بضائع  بمحطة قطار الخانكة بمحافظة القليوبية بسيارة ملاكي كانت تمر من مزلقان ابوزعبل، داخل حوش محطة أبوزعبل ما تسبب في إحداث إتلاف بالسيارة دون وقوع خسائر بشرية.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بفحص الواقعة وطلب تحريات المباحث وحصر التلفيات.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد انحدار 3 عربات قطار بضائع بمحافظة القليوبية، كانت بالمخزن،تحركت فجأة بسب فك "التعشيقة" الخاصة بها، ما تسبب في التصادم بسيارة ملاكي، دون خسائر بشرية وجار حصر التلفيات بالسيارة دون تعطل في حركة القطارات علي خط الشرق او تمة تداعيات 


فيما قال مصدر بالسكة الحديد إن حوش محطة أبوزعبل التابعة لهيئة السكة الحديد شهدت واقعة انحدار داخل حوش المحطة، ما أدى إلى تحرك ثلاث عربات بضائع من نوع الصهاريج المستخدمة في نقل السولار لمسافة تجاوزت 800 متر؛ ما أدى إلى اصطدامها بإحدى السيارات أثناء عبورها من مزلقان ابوزعبل.


وأوضح المصدر أن غفير المزلقان لم ينتبه إلى انحدار الثلاث عربات؛ ما أدى لاصطدامهما بسيارة ملاكي والمسير بها لمسافة 400 متر خلف المزلقان دون وقوع أي إصابات بين المواطنين، مشيرًا إلى تهشم السيارة من الجانب الأيسر نتيجة الاصطدام.


وأشار المصدر إلى أن السكة الحديد قامت بإرسال جرار إلى منطقة الحادث وسحب العربات الثلاث وإزالة أي عارض على السكة، موضحا أنه تم اصدار تعليمات بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مؤكدًا أن العربات داخل حوش المحطات لا بد أن يتم تلجيمها بواسطة البرادين والمسؤولين عن أحواش المحطات. 

فيما انتقل فريق من النيابة العامة بمحافظة القليوبية لمعاينة الحادث على أرض الواقع والتحقيق مع كافة أطراف الواقعة وتحديد الخسائر.

قطار حركة القطارات محافظة القليوبية تصادم السكة الحديد

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