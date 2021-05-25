الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توقعات بزيادة صادرات مصر من الأدوية إلى دول إفريقيا الفترة المقبلة

الدكتور محيي حافظ
الدكتور محيي حافظ

توقع الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، زيادة حجم صادرات مصر من الأدوية إلى دول إفريقيا خلال الفترة المقبلة، وذلك يرجع إلى البرنامج الجديد الذى سيتم إقراره الفترة المقبلة لرفع معدلات الصادرات المصرية للخارج المرحلة القادمة.

وأضاف حافظ، لـ"الدستور"، أن مدينة الدواء التي قامت الدولة بإنشائها خلال الفترة الماضية، ستسهم أيضاً في زيادة نسبة التصدير، فضلاً عن زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بها، مؤكدًا أن مصر استطاعت التقدم في صناعة الأدوية المثيلة وهي الأدوية التي تطابق المنتج الدوائي الأصلي، ودائماً تباع بأسعار منخفضة مقارنة بالأدوية الأصلية حتى تكون في متناول الجميع.

وتابع رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن مصر تم تصنيفها من أفضل بلدان العالم في تصنيع الأدوية المثيلة، لافتًا إلى أن مصر بها 10 شركات عالمية عملاقة في صناعة الدواء منذ 1954، والبدء الفعلي لتصنيع الدواء المحلي كان عام 1936 على يد طلعت حرب، وهذا يدل على أن مصر لديها خبرات تراكمية في صناعة الأدوية منذ سنوات طويلة.

وأكد أن قطاع الدواء من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري، لأنه يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من أدوية ومستلزمات طبية خاصة في ظل جائحة كورونا التي يشهدها العالم أجمع.

وثمن الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، دور الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في العمل على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مع إمكانية سهولة أخذ التطعيم لجميع فئات الشعب، مشيدًا بالقرار الذي اتخذته وزارة الصحة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لإعطاء اللقاح لعمال المصانع للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى أن هناك أطباء مصريين الآن يقومون بصنع لقاح مصري.

محيي حافظ رئيس لجنة الدواء باتحاد المستثمرين مدينة الدواء الصادرات جائحة كورونا

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