الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«مش هسيبك».. تامر حسني يوجه رسالة إلى الفنان شريف دسوقي

شريف دسوقي
شريف دسوقي

وجه الفنان تامر حسني رسالة دعم إلى الفنان شريف دسوقي الذي تعرض لأزمة صحية مؤخرا أدت إلى بتر قدمه.

وكتب الفنان تامر حسني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ألف سلامة عليك يا فنان يا محترم.. قدر الله وماشاء فعل أنت راجل مؤمن واللي حصل مش هيأثر بالسلب في أي حاجه في شغلك وحياتك بالعكس وبكرا هفكرك بالكرم الكبير اللي هيلازمك من حب ناس وأحلام كتير هتتحقق وأنا معاك ومش هسيبك وكلنا معاك ومش هنسيبك وربنا اللي قبل الكل معاك".

كان شريف دسوقي أصيب خلال تصويره لأحد أعماله الفنية مؤخرا بجرح في قدمه وبعدها تعرض للإغماء ليكتشف أنه مريض بالضغط والسكري، وفي الساعات القليلة الماضية خضع لعملية بتر جزء من قدمه اليسرى نتيجة إصابته بغرغرينا القدم السكري.

شريف دسوقي
شريف دسوقي
ادعم شريف دسوقي بتر قدم الفنان شريف دسوقي الفنان شريف دسوقي شريف دسوقي تامر حسني تامر حسني يدعم شريف دسوقي

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