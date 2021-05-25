وزير السياحة يرافق وفد صربي في زيارة خاصة لمعالم القاهرة

رافق الدكتورخالد العناني، وزير السياحة والآثار، الثلاثاء، الوفد الحكومي الصربي، برئاسة إيجور ميروفيتش حاكم إقليم "فويفودينا"، إلى منطقة أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وبدأ الوفد جولته السياحية بزيارة المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث اصطحبتهم فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، في جولة شملت قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، حيث أبدى الوفد إعجابه بما تم إنجازه بالمتحف وما يضمه من قطع آثرية فريدة، إضافة إلى أسلوب عرضها المتميز، خاصة قاعة المومياوات.

حرص أعضاء الوفد على التقاط الصور التذكارية لهم أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم يوم ٣ أبريل الماضي.

وفي أهرامات الجيزة، كان في استقبال الوفد أشرف محيي الدين، مدير عام المنطقة الذي اصطحبهم في جولة بالمنطقة حيث أبدي إيجور ميروفيتش حاكم إقليم فويفودينا عن سعادته برؤية الهرم الأكبر، لافتًا إلى أنها أول مرة يزور فيها الأهرامات، كما حرص على زيارة الهرم الأكبر من الداخل، معربًا عن انبهاره بطريقة بنائه، ثم توجهت الزيارة إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية للزيارة ثم أنهي الوفد جولتة بزيارة منطقة تمثال أبوالهول، وأعرب الوفد عن إعجابه بما شاهده من كنوز أثرية وما عرفه عن الحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات، كما تحدث عن الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر سواء في الفنادق والمنشآت والمنتجعات السياحية والمطاعم والكافيتريات والمتاحف والمواقع الأثرية بما يضمن سلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين، وهو ما يؤكد جاهزية المقصد المصري لاستقبال السائحين بخبرات عالية الجودة، وتقديم مستويات خدمة سياحية ممتازة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تقوم بإنشاء مشروعات ضخمة لدفع الزخم السياحي لمصر طبقاً لخطط طويلة المدى، خاصة وأن الوزارة تعمل على خلق أنماط سياحية جديدة تتماشى مع المفاهيم الدولية لرؤى تنمية الاستدامة السياحية، وتساهم في جعل القطاع السياحي أكثرقوة ومرونة ويتصدى لأي أزمات قد تحدث تبعاً لتطورات الأوضاع المحلية والعالمية.