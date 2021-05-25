الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف لغز سرقة 1.5 مليون جنيه من شركة صرافة في الشرقية

سرقة
سرقة

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على فرد أمن سرق 1.5 مليون جنيه من شركة صرافة بالشرقية.

تلقى مركز ديرب نجم بلاغا من صراف بشركة للصرافة 39 سنة، دائرة المركز باكتشافه كسر المفتاح الأوتوماتيكي لباب الشركة وسرقة المبالغ المالية 202,310 ألف ريال سعودي 155,655 ألف درهم إماراتى- 300 يورو - 200 دولار، بإجمالي مليون وخمسمائة وخمسة عشرة ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون جنيها وأربعة وستون قرشاً، من خزينة الشركة وأضاف أن مفتاح الخزينة كان موضوع داخل درج طابعة الكمبيوتر بالشركة.
وأسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام عن أن وراء إرتكاب الواقعة فرد أمن خاص لحراسة الشركة 45 سنة، مقيم بديرب البلد دائرة المركز.

وباستهدافه بمامورية برئاسه القطاع أمكن ضبطه، واعترف بارتكابه وقرر بأنه يعمل فرد أمن لحراسة الشركة يومياً من الساعة 7 ص حتى 9 م عدا يوم الجمعة وأنه منذ فترة تحصل على مفتاح القفل الخارجي للباب الصاج واستنسخ آخر عليه وصباح اليوم توجه لمقر الشركة وفتح القفل وكسر المفتاح الأوتوماتيكي الخاص بالباب الصاج وفتحه ودلف لداخل الشركة وأخذ مفتاح الخزينة من درج طابعة الكمبيوتر وفتح أبواب الخزينة واستولى على المبالغ المالية ولاذ بالهرب، وأرشد عن جميع المبالغ المالية المسُتولى عليها وكذا قفل الباب الصاج بالمفتاح الخاص به بمسكنه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

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