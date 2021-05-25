رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021

نستعرض لكم الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، يمكن لكافة المواطنين من أشخاص ذوي الإعاقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين عن طريق الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للمجالس الطبية والتابع إلى وزارة الإسكان، وذلك بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، والذي أعطى العديد من الحقوق لأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك، كما حدد القانون عدد من الشروط يجب توافرها في الشخص المعاق المتقدم لحجز سيارة.

وتقوم الحكومة المصرية بدعم المواطنين من ذوي الإعاقة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدمج المعاقين في المجتمع المصري، وحصولهم على كافة اوجة الرعاية والمساندة من قبل الدولة المصرية.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021

- يجب على أصحاب ذوي الإعاقة الذين يبحثون على نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين، الدخول على الموقع الإلكترونى للإدارة العام للمجالس الطبية التابع إلى وزارة الإسكان من هنا.

- ثم يقوم المواطن من أصحاب ذوي الإعاقة بكتابة الرقم القومي الموجود في البطاقة، وبعد ذلك كتابة كلمة المرور، والضغط على كلمة بحث.

طريقة الحجز الإلكتروني للكشف الطبى للحصول على سيارة مجهزه

- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الإجتماعى.

- يقوم المواطن من أصحاب ذوي الإعاقة بتسجيل البيانات الشخصية، الرقم القومي ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة، والحالة الإجتماعية، والعنوان، والوظيفة، ورقم التليفون، وذلك على الموقع الإلكترونى السالف ذكره.

- ثم اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية "حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، وغيرها".

- إذا كان المعاق قاصرا أو غير كامل الاهلية بسبب مرضى يتم تسجيل البيانات التالية، اسم ولى الأمر/الوصي، الرقم القومي.

- اختيار مكان الكشف الطبي، "الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، المجلس الطبي العام بالاسكندرية، المجلس الطبي العام بسوهاج".

- اختيار تاريخ الكشف الطبي، واختيار الجمرك المطلوب.

- ثم تظهر كافة البيانات الذي قام المواطن المعاق بكتابتها، بعد ذلك يقوم بطابعتها.

- ملحوظة: لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيا الا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عن السيارة.