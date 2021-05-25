عقب قرار فتحها.. إقبال المواطنين على شواطئ مطروح (فيديو)

شهدت الشواطئ العامة بمدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، إقبال المصطافين وذلك عقب قرار رئيس الوزراء بفتح الشواطئ العامة، حيث قام شباب مطروح بتجهيز الشواطئ عقب استخراج الرخص ووضع الشماسي.

ورصدت “الدستور” إقبال المصطافين بالإضافة إلى تواجد الجمال والخيول .

وقال رمضان الفردي أحد أبناء مطروح وصاحب رخصة بأحد الشواطئ العامة، إنه تم تجهيز الشاطئ بالشماسي عقب قرار رئيس الوزراء بالفتح بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه تم الالتزام بالتباعد بين الشماسي 2 متر، مؤكدا أن محافظة مطروح قامت بوضع أسعار الشماسي ١٠٠ جنيه للشمسية و4 كراسي، مرددا " احنا في الشاطئ بنراعي المواطنين وبيكون سعر الشمسية و٤ كراسي من ٥٠ إلى ٧٥ ".

وكان اللواء خالد شعيب أكد سرعة إنهاء مجلس مدينة مرسى مطروح إجراءات طرح شواطئ المحافظة للشباب على أن تكون جاهزة للتسليم لأصحاب التراخيص، موجها بإنهاء جميع الأعمال من مراجعة الدهانات وغيرها خلال 15 يوما، مع الاستعداد التام وتكثيف جهود النظافة وتسوية الرمال وغيرها لاستقبال المصطافين بالشواطئ العامة وبما يحقق رضا أهالى المحافظة وزائريها.

ووجه المحافظ بتشكيل فريق عمل لكل شاطئ لتقديم كافة التيسيرات ولمنع أى تجاوزات مع عمل لافتات بكل شاطئ تحمل أسم رئيس كل شاطئ ورقم تليفونه لتلقى أى شكاوى أو بلاغات مع المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات بمجلس المدينة وغرفة عمليات المحافظة لتلقى اى شكاوى او استفسارات وسرعة الرد عليها .

كما وجه بتشكيل لجنة متابعة من مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الشئون الصحية والجهات المعنية للمرور الدورى على الشواطئ العامة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بكل حزم وفقاً للاشتراطات والمعايير الصحية والتى تضمن سلامة وصحة المواطنين خاصة الالتزام بالتباعد والمسافات الأمنة بين كل شمسية من 2 إلى 3 أمتار.