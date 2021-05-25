بلينكن يطلب 75 مليون دولار من الكونجرس لمساعدة الفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الثلاثاء أن الإدارة الأمريكية ستبلغ الكونجرس نيتها تقديم 75 مليون دولار اضافية للتنمية والمساعدة الاقتصادية للفلسطينيين في 2021.

وأكد بلينكن بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في الضفة الغربية المحتلة أن واشنطن ستقدم أيضا 5,5 ملايين دولار كمساعدات عاجلة لقطاع غزة و32 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء أمس الإثنين، جولة إلى منطقة الشرق الأوسط، بدأها بزيارة إسرائيل ثم رام الله والقاهرة وعمّان، تستمر حتى 27 من مايو الجاري، يلتقي خلالها قادة دول المنطقة، في زيارة تأتي بعد نجاح جهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف إطلاق النار.

بلينكن يزور إسرائيل بعد غضب إدارة بايدن من تحركاتها

يبدأ أنتوني بلينكن زيارته لتل أبيب بعد دعم الرئيس جو بايدن لمبادرة مصر لوقف إطلاق النار بين حركات المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي، وسط غضب أمريكي من توجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والعدوان الأخير الذي شنه على القطاع.

وكشف مسؤولون أمريكيون أن جو بايدن، تحدث بنبرة مباشرة وحازمة في مكالمته مع نتنياهو، الأربعاء الماضي عندما أخبره أنه يتوقع "تهدئة كبيرة" للصراع خلال ساعات، لكن نتنياهو لم يقدم لبايدن أي تعهد محدد بخفض العنف الأمر الذي أغضب بايدن.

وأكدت قناة "سي إن إن" الأمريكية وقتها نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن بايدن أصبح حريصًا على إنهاء القتال في غزة لكنه كان قلقًا من ممارسة الضغط علنًا على نتنياهو، معتقدًا أن هذا الأمر سيؤدي إلى نتائج عكسية، لكن بسبب استمرار رئيس وزراء الاحتلال في موقفه أدى لنفاذ صبر بايدن محذرا إياه من أن الضغط الدولي سيزداد إذا استمرت الحملة العسكرية الإسرائلية ضد الفلسطينين.