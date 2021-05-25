قطر تشكر مصر على جهودها بشأن وقف إطلاق النار فى غزة

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن شكر دولة قطر، لجمهورية مصر العربية، على جهودها بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية القطري في القاهرة اليوم، مع وزير الخارجية سامح شكري، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين بعد التوقيع على بيان العُلا، في يناير الماضي، والتأكيد على أهمية البناء على تلك الخطوة المهمة عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير لتعزيز الأجواء الإيجابية خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة المتاحة بالبلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما.

كما جرى استعراض سبل دفع آليات العمل العربي المشترك في ظل رئاسة دولة قطر لمجلس جامعة الدول العربية، بالإضافة لمناقشة مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية خاصة تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

زيارة إلى السودان

ووصل وزير الخارجية القطري، إلى القاهرة، مساء أمس الإثنين، قادمًا من السودان، حيث التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وسلَّمه رسالة خطية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

كما اجتمع وزير الخارجية القطري، مع كل من رئيس الوزراء بجمهورية السودان، الدكتور عبدالله حمدوك، والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وجرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار، وتعزيز السلام في إقليم دارفور، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وشددد الطرفان على رغبة البلدين في استمرار تنسيق المواقف لخدمة مصالحهما المشتركة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية السودانية، الدكتورة مريم الصادق المهدي، أكد وزير خارجية قطر، أن الزيارة شكلت فرصة جيدة لبحث كيفية دفع عجلة التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين، منوهًا بأن لهذه العلاقات أسسًا تاريخية متينة.

وقال إن السودان يمر بظروف استثنائية في هذه المرحلة الانتقالية، مشددًا على أن دولة قطر ستكون داعمة بشكل دائم لجمهورية السودان الشقيقة.

وتابع حديثه: "كانت هناك فرصة للحديث عن القضايا الإقليمية الأخرى سواء التوتر الأخير مع إثيوبيا أو الوضع الإقليمي في ليبيا وتشاد، وكانت هذه فرصة جيدة لتبادل الآراء".

وصرح وزير الخارجية القطري: "إننا لا نريد أي شيء يمس الشعب السوداني أو يمس أمنه أو يمس حياته، ونشيد أيضًا بطريقة السودان في التعاطي مع هذه المسائل بطريقة حكيمة وبطريقة دبلوماسية هادئة، ونتمنى أن يكون هناك حل لهذه الأزمات من خلال الحوار ومن خلال التواصل الدبلوماسي بين البلدين".

المصالحة الخليجية واتفاق العُلا

وتأتي زيارة وزير الخارجية القطري إلى القاهرة، بعد مرور أكثر من 4 أشهر، منذ توقيع اتفاق العُلا، خلال أعمال القمة الخليجية في دورتها الحادية والأربعين، التي استضافتها مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي.

وبموجب الاتفاق الأخير، تم إعلان المصالحة الخليجية بين قطر ودول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين" وإنهاء المقاطعة العربية للدوحة التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات منذ إعلان المقاطعة في الخامس من يونيو 2017.

كما تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.